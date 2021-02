Verso quota 100: Quagliarella nell'Olimpo dei migliori marcatori della Sampdoria

Eterno Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato, entrato ieri dalla panchina, è risultato ancora una volta decisivo per la vittoria della formazione di Claudio Ranieri. Un’azione costruita e conclusa con un beffardo diagonale, dopo lo scambio con Antonio Candreva, che si è spento alle spalle di Dragowski per il gol del 2-1 contro la Fiorentina. Sono otto le reti in stagione per il bomber di Castellammare di Stabia, sempre punto di riferimento del reparto offensivo ligure, e quella di domenica pomeriggio la prima arrivata nel 2021. L'ultimo gol, infatti, è datato 23 dicembre nel match, poi perso per 3-2, contro il Sassuolo di De Zerbi.

Con il Benevento il primo gol - Un amore, quello fra la Samp e Quagliarella, sbocciato nel lontano 2006 quando l’allora presidente Riccardo Garrone lo prese in comproprietà dall'Udinese, società che a fine anno lo riscattò alle buste. La prima rete del numero 27, dorsale che porta tutt'ora e che lo ha accompagnato nel corso della sua carriera, arrivò al minuto numero 90 del primo match di Coppa Italia contro il Benevento. Suo il 2-0 definitivo per gli uomini di Walter Novellino. Quell'anno furono 14 i gol di cui uno, a dir poco, da urlo a Verona contro il Chievo da metà campo.

Nell'Olimpo dei grandi marcatori della Samp - Nel mercato invernale del 2016 le strade di Quagliarella e della Samp si riuniscono per non lasciarsi più, neanche quando a gennaio le voci di un interessamento della Juventus erano insistenti. Da quel momento non si è più fermato segnando 80 gol complessivi e salendo a quota 94 con la maglia blucerchiata staccando Adriano "Nano" Bassetto. Il podio è ad un passo con Francesco Flachi ad occupare il gradino più basso con 110 gol, di cui 87 in campionato, 21 in Coppa Italia e 2 nelle coppe europee, Gianluca Vialli al secondo posto con 141, di cui 85 in campionato, 36 in Coppa Italia, 19 nelle coppe europee e uno in Supercoppa Italiana, e Roberto Mancini leader indiscusso con 171, di cui 132 in A, una in Supercoppa Italiana, 26 in Coppa Italia e 12 nelle coppe europee.