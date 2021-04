"Ibra espulso, ha detto di non aver offeso l'arbitro". Riascolta le parole di Pioli

vedi letture

Al termine del match contro il Parma, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervento su Sky Sport per commentare il rosso a Ibrahimovic: "Ho appena parlato con Zlatan, mi ha detto che ha discusso con l'arbitro e la cosa è durata un po' di tempo. Mi ha assicurato che non gli ha mancato di rispetto e soprattutto non l'ha offeso. Cosa ha riferito all'arbitro? A me Zlatan ha detto di aver pronunciato queste parole: 'Davvero non ti interessa quello che ti dico io?'. Mi spiace perché nella partita c'erano ancora situazioni per essere pericolosi e poi è cambiata". Questo il suo commento a riguardo nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.

Clicca sul link o sul video in calce per sapere il parere di Fonseca.