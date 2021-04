Ibra riavvolge il nastro: "Nelle due gare con lo United abbiamo dimostrato di essere più forti"

Come hai visto la squadra nel doppio impegno contro il Manchester United? Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri rispondendo anche a questa domanda: "Abbiamo dimostrato di poter lottare contro queste grandi squadre, in due partite abbiamo dimostrato di essere più forti in quel momento di loro e di meritare di più. Queste partite servono perché ti danno valore in quel che fai: il campionato serve perché ti porta in Europa, l’Europa League serviva per far capire alla squadra per cosa giochiamo. Poi se c’è la Champions meglio, è il più grande torneo che c’è ed è quello per cui stiamo lottando tutti i giorni”.