Ibrahimovic: "Rispetto tutti i club in cui ho giocato ma al Milan mi sento a casa"

Zlatan Ibrahimovic, protagonista nei prossimi giorni sul palco dell'Ariston nel corso del Festival di Sanremo, ha rilasciato un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha parlato della sua carriera: "Dopo quello che l'Italia ha fatto per me, vorrei restituire il più possibile al vostro paese e non solo giocando a pallone". Parlando poi di un possibile futuro in televisione: "Al momento non è tra i miei pensieri". Infine parlando di Milan: "Lavoro per il Milan e farò di tutto affinché possa avere successo. Mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel Milan mi sento a casa".