Ibrahimovic: "Voglio portare risultati quando rientro, altrimenti vado in panchina o in tribuna"

"Sto bene, sto migliorando. Sto seguendo il mio protocollo, ogni giorno che passa sto migliorando". Direttamente dal ritiro del Milan di Dubai dove sta proseguendo il suo percorso di recupero dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi dalla fine della scorsa stagione, Zlatan Ibrahimovic parla così a Sky Sport: "Quando rientro in campo? Se fosse dipeso da me, sarei tornato per la prima partita di campionato. Ma purtroppo non è così, non c'è una data e nemmeno un obiettivo. Quando starò bene e sarò pronto, rientrerò. Ho già un'esperienza dopo il mio primo infortunio, a volte quando si fissano degli obiettivi poi non si è ancora pronti. Quando sarà ancora non lo so, ma l'importante è che sto seguendo tutti gli step per rientrare e rientrare bene, perché non voglio che si faccia giocare Ibrahimovic per quello che ha fatto in passato. Voglio portare risultati quando rientro, altrimenti vado in panchina o in tribuna".