Il Bologna chiude con la Juve, Mihajlovic "Manderanno l'arbitro giusto, posso scommetterci"

Dopo il 2-2 ottenuto sul campo dell'Hellas Verona nel posticipo del 37° turno di A, adesso per il Bologna di Sinisa Mihajlovic il finale di campionato regala un'ultima, prestigiosa sfida contro la Juventus al Dall'Ara: "Se mi affascina la gara? Sono sicuro ci manderanno un arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po' di danni - sottolinea il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky Sport -. Metteranno un arbitro giusto, tipo Valeri, Giacomelli o un altro... posso scommetterci cosa volete. Poi la partita si giocherà, sulla carta non c'è partita ma noi ce la giocheremo. Anche Milan-Cagliari non c’era partita, ed è finita 0-0. Il calcio è bello perché ogni partita non si sa come finisce".