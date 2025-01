Ufficiale Il Deportivo ha tolto Yeremay dal mercato. Piaceva a Napoli, Como e Atalanta

Nonostante i numerosi interessamenti, compresi quelli di Napoli, Como e Atalanta, l'attaccante classe 2002 Yeremay Hernández ha deciso che concluderà la sua stagione al Deportivo La Coruna e di rinnovare. Questo il comunicato integrale diramato dalla società iberica: "L'RC Deportivo e Yeremay Hernández Cubas (10 dicembre 2002, Las Palmas de Gran Canaria) hanno deciso di restare insieme, nonostante tutte le offerte ricevute dal calciatore delle Canarie durante il mercato in corso. Questo è un gesto che rafforza l'impegno reciproco nel progetto a lungo termine del Club.

Il club e il giocatore, che ha un contratto con il Deportivo fino al 2030, sono stati oggetto di numerose proposte, ma entrambe le parti hanno deciso di continuare a lavorare insieme per continuare la loro crescita reciproca. Yeremay, consolidato come una delle grandi figure della prima squadra, è un pilastro fondamentale nella costruzione del futuro del Deportivo. In questa stagione, il '10' biancoblu ha giocato 19 partite, segnato 8 gol e fornito 3 assist, contribuendo in modo determinante ai gol della squadra nel ritorno al calcio professionistico.

L'RC Deportivo celebra la decisione di Yeremay di continuare a scrivere la sua storia al Club e apprezza la sua fiducia in un progetto che continua a crescere basandosi sul talento della cantera come uno dei suoi pezzi chiave".