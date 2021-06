Il futuro degli azzurri. Il punto su Bonucci: non sono più i tempi dello sgabello di Oporto

vedi letture

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Leonardo Bonucci

Nel ritiro della Nazionale non c'è spazio per il mercato. Chiaro, almeno a parole. Ma è quel che ha detto lo stesso centrale della Juventus, che ripartirà da Massimiliano Allegri, con cui il rapporto è stato una montagna russa. Leader e poi lo sgabello di Oporto, Bonucci sembra però maturato ed è passato al prossimo livello anche il rapporto con il tecnico toscano. Resterà alla Juventus, a meno che Paratici non decida di chiamarlo al Tottenham per un'esperienza inglese.

Squadra Juventus

Prossima stagione (Juventus 90%, Tottenham 10%)