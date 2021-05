Il futuro dell'Inter si decide in poche ore: ecco Oaktree. Domani l'atteso incontro con Conte

vedi letture

Sono giorni decisivi per il futuro dell'Inter. Da una parte è attesa la definizione di Oaktree e dell'acquisizione del 30% di quote da LionRock per 275 milioni di euro. Un pacchetto azionario che servirà a dare liquidità alle casse dell'Inter: prima della definizione ufficiale ci saranno le dimissioni dal Cda di Inter di Tom Pitts.

Domani, poi, Antonio Conte: le ultime indiscrezioni raccontano che il faccia a faccia con Steven Zhang, al quale sarà presente la dirigenza con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello, è atteso per domani. Zhang racconterà la strategia di investimenti, la necessità di snellire il monte ingaggi e poi anche la possibile cessione di un giocatore di peso dalla rosa Inter. Un punto, quest'ultimo, che Conte vuole assolutamente evitare. Per questo l'attesa è alta e, almeno al momento, la data da cerchiare in rosso è prossima. Domani.