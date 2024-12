Il graffio di Gatti fa ruggire lo Stadium: Juventus avanti 1-0 sul Venezia all'intervallo

Juventus alla ricerca continua del possesso palla, ma anche letale sulle palle inattive. Questo è il responso del primo tempo del match contro il Venezia, chiuso in vantaggio per 1-0. Lagunari volenterosi, ma ancora una volta poco cinici in avanti.

Motta, out per squalifica e sostituito in panchina dal vice Hugeux, sceglie Weah per il trio alle spalle di Vlahovic lasciando in panchina Conceiçao. Di Francesco risponde con il 3-4-2-1, posizionando Ellertsson e Oristanio alle spalle di Pohjanpalo.

I bianconeri iniziano con il chiaro intento di prendere in mano la partita fin dalle prime battute, ma sbattono su un Venezia ben organizzato dietro. Serve una scintilla per sbloccare la garo, o magari una palla in attiva. Proprio da un corner, infatti, al 19' la Juve va in vantaggio: battuta di Koopmeiners, torre di Thuram e zampata vincente a due passi dalla porta di Gatti.

La reazione del Venezia, che perde per infortunio Svoboda schierando al suo posto Altare, non si fa attendere. Pari sfiorato da Andersen (che scheggia la traversa) e poi altra occasione con Busio, chiuso bene da Thuram. La Juventus resiste e va a riposo in vantaggio di una rete.

