Il grido d'allarme di Agnelli sul calcio del futuro e l'ipotesi Champions in stile NBA

Aggi in un forum con News Tank, Andrea Agnelli, in veste di Presidente ECA, ha parlato del futuro del calcio. E tra i temi toccati c'è anche quello della rivoluzione della Champions League. Mediaset spiega che una delle ipotesi più calde, al momento, è quella di una Champions in stile NBA, con la scomparsa dei gironi e il passaggio da 32 a 36 squadre, ognuna delle quali disputerebbe 10 partite contro 10 avversarie diverse, dando poi vita a una classifica finale dalla quale prenderebbero vita i playoff come avviene nel basket americano (quindi 1ª contro 16ª, 2ª contro 15ª e così via): "Il punto di domanda è - chiede Agnelli - Vogliamo avere un approccio nostalgico o innovativo verso il calcio del futuro? Dobbiamo pensare ai tifosi del futuro o essere nostalgici e pensare a proteggere ciò che siamo stati fino ad ora? Credo sia nostro dovere pensare e lavorare per fare in modo che il calcio continui a essere il miglior sport nel mondo".