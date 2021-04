Il KO di Tomiyasu non va giù a Mihajlovic: "Se vai a giocare la coppa del nonno con la Mongolia..."

vedi letture

L’infortunio di Takehiro Tomiyasu non va proprio giù a Sinisa Mihajlovic, soprattutto perché secondo il tecnico del Bologna legato al troppo utilizzo del terzino. Schierato dal Giappone anche nel facilissimo 14-0 alla Mongolia. Dopo il siparietto in campo, Miha si è ripetuto sia ai microfoni di Sky che in conferenza stampa: “Quando uno va in nazionale a giocare la coppa del nonno, nella partita contro la Mongolia in cui si vincevano 14-0, poi finisce così. Io non faccio il ct, ma alla fine paghiamo sempre noi".

Qui tutta la conferenza stampa di Mihajlovic.