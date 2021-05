Il Lorient non riscatterà Gravillon: l'opzione scade domani, il difensore tornerà all'Inter

Non sarà riscattato dal Lorient Andreaw Gravillon, difensore classe '98 di proprietà dell'Inter, in questa stagione in prestito in Francia. Gravillon, che ha giocato una buona stagione, non verrà riscattato dal club, nonostante il tecnico Cristophe Pellissier desiderasse usufruire dell'opzione di acquisto, fissata a 4.5 milioni. Lo riporta L'Equipe, che spiega come l'opzione scadrà domani sera, e non verrà esercitata. Gravillon tornerà dunque in Italia, all'Inter, dove ha un contratto fino al 2023, ma difficilmente resterà in nerazzurro: il difensore, infatti, ha varie richieste in Premier.