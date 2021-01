Il mercato del Verona non è ancora finito: restano da sistemare le uscite, il punto

vedi letture

Due colpi importanti in entrata, in uno dei mercati più importanti della nostra Serie A. Stefano Sturaro in mediana e Kevin Lasagna in attacco, probabilmente il mercato degli acquisti dell'Hellas Verona potrebbe essere finito qui. Mai dire mai, però: dietro il club sta studiando possibili opportunità e allora è da monitorare il nome di Riccardo Gagliolo del Parma. Poi le uscite: sistemato oggi Samuel Di Carmine al Crotone, la società scaligera aveva già dato in prestito Karim Laribi alla Reggiana, Michele Vano al Perugia e Andrea Danzi all'Ascoli. Da sistemare però altre tre uscite, almeno sulla carta: Marco Benassi è ancora out e il club veneto sta parlando con la Fiorentina per valutare una soluzione. In attesa, inoltre, di offerte concrete per l'esterno Luigi Vitale e per Antonio Di Gaudio che da inizio stagione non fanno parte dei 25. Blindato invece Mattia Zaccagni: Napoli in pole ma ogni discorso rimandato all'estate.