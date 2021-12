Il mercato in entrata della Juventus è legato a quello che decideranno le big di Premier

Gli occhi della Premier League sulle possibili uscite di casa Juventus. Si parte da Arthur, per il quale la Vecchia Signora aspetta una risposta dall'Arsenal a cui è stato proposto in prestito. Direttamente interessati invece i Gunners, come il Tottenham, a Dejan Kulusevski, mentre nelle speranze della Juve c'è quella di poter liberare gratuitamente Aaron Ramsey destinazione Newcastle United. Non solo: gli Spurs e il Leeds United sono due delle società interessate a Weston McKennie per un mercato in entrata che dipenderà dalle uscite per i bianconeri. Dunque, dalla Premier League.