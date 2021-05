Il Milan ha un piede in Champions League: è quello di Kessie, 1-0 sull'Atalanta

Dopo un primo tempo non esaltante né da una parte né dall'altra, il Milan si trova in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta. A decidere per ora è una rete di Franck Kessie, su calcio di rigore, a causa di un fallo di Maehle su Theo Hernandez. Partita molto bloccata, con le due formazioni abbastanza timide e incapaci di arrivare a impensierire i portieri avversari.

Così le occasioni sono davvero pochine. Zero parate per Donnarumma, solo un paio di circostanze pericolose verso Gollini ma che non si concretizzano mai, se non per l'episodio chiave a tre minuti dalla fine. Per ora il Milan è in vantaggio e al secondo posto in classifica, considerando il pari del Napoli.