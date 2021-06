Il Milan non molla Walz: il 17enne del Dortmund può essere un colpo per la Primavera

vedi letture

Il Milan continua a monitorare la situazione del giovanissimo Vasco Walz, centrocampista classe 2004 e capitano del Borussia Dortmund Under 17. Come riporta Tuttosport, il ragazzo, che ha la doppia cittadinanza (tedesca e italiana), non sarebbe ancora pronto per la prima squadra: si tratterebbe dunque di un colpo per la Primavera.