Il mito Mertens alla fine di un ciclo? Per il Napoli il belga non è più incedibile

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Dries Mertens e spiega che il domani del belga con il Napoli non è certo e ancora garantito. Ha rinnovato la scorsa stagione con un biennale da top player ma la linea del club di De Laurentiis è cambiata e servono riflessioni in vista del nuovo progetto senza Champions League. La punta del ciclo di Luciano Spalletti sarà Victor Osimhen, così verranno valutate eventuali offerte per il belga anche e soprattutto per esigenze di bilancio. Così Mertens, un mito nella storia azzurra, non è più un incedibile.