Il Napoli inizia a godersi il suo colpo. Dal rientro Osimhen ha segnato 1 gol ogni 96'

Le ultime settimane stanno facendo ricredere gli scettici e rendendo merito all'investimento estivo del Napoli per Victor Osimhen. Il nigeriano, arrivato la scorsa estate per oltre 70 milioni di euro, nella prima parte di stagione era sembrato più un oggetto del mistero che non un attaccante da salto di qualità. Anche se nelle valutazioni non può non esser considerato il triplo contrattempo: lussazione alla spalla, Covid e trauma cranico. Da quando ha superato i vari acciacchi, Osimhen ha giocato 9 partite e segnato 5 gol (7 totali nel suo campionato). 5 esultanze che, spalmate sui 480 minuti giocati, parlano di un gol ogni 96', in pratica uno a partita. Come detto i suoi numeri sono viziati da una prima parte di campionato ben più che complicata, ma in vista della corsa Champions e soprattutto del prossimo anno il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis possono sorridere. A riportarlo è Tuttosport.