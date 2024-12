Il Napoli pensa a un bomber per l'anno prossimo: Zirkzee e Duran nella lista di Manna

vedi letture

Il Napoli è già concentrato al massimo sul mercato di gennaio, quando bisognerà acquistare per forza un difensore centrale e forse arriveranno anche altri colpi. Ma la società azzurro, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, studia anche le mosse in vista della prossima stagione. E durante l'estate che verrà non è detto che la società partenopea non si muova anche per un attaccante di livello.

La teoria di Antonio Conte è chiara. E poiché il ragionamento è da manager, ecco che il tecnico pugliese già è proiettato alla prossima stagione. In sintesi, visto che "il livello Napoli" va innalzato con almeno 7-8 innesti da qui alla prossima estate, se l'occasione capita già adesso, meglio non farsela sfuggire. D'altronde, basta ricordare quel "il presidente se ne deva fare una ragione: i calciatori vanno presi" per comprendere le idee del tecnico Napoli.

Il quotidiano traduce quanto scritto: se davvero Zirkzee ha rotto con il Manchester United o l'Aston Villa apre alla cessione di Duran, meglio fare il sacrificio adesso. Già: il ds Manna conosce le intenzioni di Conte. Difficile frenarlo, anche perché il Natale da secondo in classifica rende gli obiettivi molto ambiziosi. Ma De Laurentiis continua a sostenerlo, senza alcun ripensamento. D'altronde, chi lo ingaggia, sa bene chi si mette in casa.