Juve, contatti con gli agenti di Zhegrova come colpo last-minute. Ma il Marsiglia è avanti

Il nome di Edon Zhegrova torna a gravitare attorno all'orbita della Serie A, ma questa volta non ha nulla a che fare con il Napoli. È notizia delle ultime ore l'interessamento manifestato dalla Juventus per l'ala destra classe 1999 in forza al Lille e con un solo anno di contratto rimanente, prima di diventare parametro zero.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, il club bianconero ha preso dei contatti al fine di ottenere informazioni sulla possibile operazione da imbastire per le ultime settimane di mercato. Da colpo last-minute. Una proposta ufficiale non è ancora stata inviata, ma i colloqui con l'entourage del giocatore sono nel vivo.

Tuttavia, la Juventus non è l'unico club sulle tracce di Zhegrova. Infatti c'è anche l’Olympique Marsiglia invischiato, o meglio in trattativa avanzata con il giocatore visto che è l'obiettivo prioritario: il club francese con Roberto De Zerbi in panchina ha già stipulato un'offerta concreta al kosovaro di 26 anni ed è in piena negoziazione con il Lille per ingaggiarlo. Entro la prossima settimana sono attesi importanti sviluppi, nel frattempo la Juventus si è riservata di prendere contatti con gli agenti di Zhegrova.

L'ultima volta che Bruno Genesio, tecnico del Lille, parlò del futuro dell'esterno offensivo disse: "Per quanto riguarda la sua situazione contrattuale, credo che gli resterà solo un anno a fine stagione, quindi ovviamente, in questi casi, le soluzioni sono spesso due: un prolungamento o una data di rilascio. Parlo con lui, discutiamo regolarmente della sua situazione. Per la prossima stagione, nel suo caso personale, spetta a lui e alla dirigenza decidere cosa fare, ma data la sua situazione contrattuale, verrà sicuramente deciso un lasciapassare per uscire".