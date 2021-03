Il Sassuolo sfonda a sinistra, Djuricic finalizza bene: Sassuolo-Hellas Verona 2-1 al 51'

Aveva segnato in apertura di primo tempo e l'ha ripetuto in apertura di ripresa: il Sassuolo torna in vantaggio al Mapei Stadium contro l'Hellas Verona. Stavolta i neroverdi sfondano a sinistra con Kyriakopoulos. Il suo cross viene ribattuto così così, la palla arriva a Djuricic all'interno dell'area: controllo e tiro, Silvestri non può nulla ed è 2-1 al 51'.

