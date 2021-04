Il Sassuolo vuole blindare Berardi: ingaggio doppio per renderlo una vera bandiera

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere dello Sport fa il punto su quello che sarà il futuro di Domenico Berardi. La società vuole alzargli l'ingaggio a 2,3 milioni di euro: il contratto scade nel 2024 e il Sassuolo, come detto anche dal Presidente in una recente intervista, vuole farne la sua bandiera. Non mancano però gli estimatori in Italia e all'estero ma il club neroverde vuole blindarlo con un anno in più nell'accordo.