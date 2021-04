Il segretario della Superlega: "Vogliamo un business stabile. Col calcio oggi non si guadagna"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Le Parisien, il segretario generale della Super League, Anas Laghrari, ha affrontato anche le motivazioni che hanno portato i club a dare vita alla super-competizione: “Il nostro obiettivo è creare un business stabile sulla base di questi 12 club: oggi il calcio non rende e c’è parecchia frustrazione per questa instabilità, basata sui risultati di una squadra in Champions. Magari un manager fa un progetto triennale, ma a seconda dei risultati deve fare i conti con diversi milioni in più o in meno”