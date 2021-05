Il Torino è bloccato dalla paura, lo Spezia si diverte ed è avanti 2-0 all'intervallo

Primo tempo divertente, quello del Picco fra Spezia e Torino. Col risultato, 2-0 per i liguri, che spiega bene la differenza di valori che si è vista in campo. Gli uomini di Italiano hanno affrontato la gara a viso aperto e con coraggio, mentre i granata sono sembrati bloccati dalla paura e incapaci di reagire alle offensive degli avversari.

Scatenato Riccardo Saponara, che dopo il palo al 19' trova il vantaggio due minuti dopo. La rete subita non scuote il Toro che anzi, rischia più volte di incassare anche il 2-0 ancora con l'ex Fiorentina. Al 42', però', è Nzola a trovare il raddoppio per i suoi: pestone di Vojvoda su Pobega in area, l'arbitro Orsato fischia calcio di rigore che il centravanti trasforma con freddezza.