Immobile oggi tornerà a Roma. E gli esami diranno se ci sarà per Ungheria-Italia

vedi letture

Ciro Immobile quest'oggi farà ritorno a Roma. Lo scrive il 'Corriere dello Sport', che fa il punto sulla condizione fisica del centravanti della Nazionale che ha saltato il match di ieri a causa di una contrattura muscolare. "Nulla di grave", ha detto in conferenza stampa il ct Roberto Mancini. E lo stesso Immobile, in zona mista dopo la partita, ha confermato che a Budapest potrebbe esserci: "Farò ulteriori controlli".

Gli esami si svolgeranno nella Capitale, sotto la supervisione dei medici della Nazionale ma anche di quelli della Lazio. Il capitano biancoceleste rientrerà in città grazie al rompete le righe per permettere ai calciatori di prendere parte alle votazioni per le elezioni politiche e svolgerà i controlli che decideranno se domani sarà o meno presente sul charter dell'Italia diretto a Budapest.