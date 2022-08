Immobile sulle critiche: "Quando smetterò tutti si renderanno conto di ciò che ho fatto"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN, il bomber della Lazio Ciro Immobile ha parlato anche delle feroci critiche arrivate per le sue prestazioni in Nazionale: "A volte mi fanno pensare, altre volte mi faccio una risata, ma in alcune occasioni mi arrabbio pure. Poi però mi consolo con quello che mi dicono le persone che mi vogliono bene: quando smetterò di giocare tutti si renderanno conto di ciò che ho veramente fatto".