In panchina anche in Coppa Italia, ora Yacine Adli è un caso. Cosa farà il Milan?

Si apre ufficialmente il caso Yacine Adli in casa Milan. Il trequartista classe 2000 da quando è sbarcato a Milanello ha collezionato poco più di 100 minuti in quattro partite e ieri sera, in occasione del match contro il Torino, non ha trovato spazio nemmeno in Coppa Italia. Adli fu acquistato dal Milan nell'estate 2021 per 8 milioni di euro e lasciato in prestito al Bordeaux per una stagione. Poi, la scorsa estate il suo arrivo in rossonero, ma Adli non è mai entrato nelle rotazioni di Pioli che in quella zona di campo ha tante opzioni, tutte per Pioli migliori del francese.

A dicembre si fece avanti la Cremonese chiedendo il giocatore in prestito. Il Milan in quell'occasione non diede il via libera, ma chissà che adesso le idee in casa rossonera non possano cambiare. Per Adli in questo momento non c'è spazio, anche quando Pioli - come accaduto ieri - propone chi fin qui ha giocato meno.