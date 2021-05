Inizio-shock, poi solo Benevento: 1-1 al Vigorito al 45', Cragno tiene a galla il Cagliari

Grandi emozioni al Vigorito nello scontro salvezza tra Benevento e Cagliari, sin dai primi minuti. La squadra di Inzaghi va subito sotto ma si rimette in carreggiata e chiude in crescendo la prima frazione. Al 45' è 1-1, reti di Lykogiannis e Lapadula.

Una sfida cominciata benissimo per i sardi, in vantaggio dopo nemmeno un minuto grazie alla conclusione chirurgica del terzino greco e in totale controllo per un quarto d'ora. Personalità, carattere e un Nainggolan molto ispirato e in versione trascinatore sembrano essere le armi della squadra di Semplici. I sanniti accusano il colpo ma col passare dei minuti prendono coraggio, creando fastidio soprattutto nella zona presidiata dal giovane Carboni, beffato spesso dall'astuzia degli avversari più esperti. A commettere l'errore decisivo, però, è Ceppitelli: palla regalata a Caprari, che imbuca per Lapadula, freddo davanti a Cragno con un morbido tocco sotto.

Il pari esalta il Benevento e l'attaccante italo-peruviano, trascinati anche dall'entusiasmo dei tifosi, che si fanno sentire fuori dallo stadio festeggiando il gol dell'ex Pescara con i fuochi d'artificio. I rossoblù rischiano alla mezzora, quando Cragno è bravo a respingere su Caprari. Il numero uno ospite si ripete d'istinto su un colpo di testa ravvicinato di Schiattarella e poi ancora su Caprari. Ai punti, per ora, meriterebbero i padroni di casa.