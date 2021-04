Insigne aggancia Cavani. E in Serie A può raggiungere Maradona... allo Stadium

Il Napoli ha il suo MataLor. Un soprannome coniato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per celebrare il nuovo traguardo di Lorenzo Insigne, che con il gol di ieri ha raggiunto Edinson Cavani a quota 104 reti in azzurro. Davanti a lui adesso c'è Sallustro, al quarto posto con 108 centri nella classifica dei marcatori all-time del Napoli. In Serie A, invece, Lorenzo vede Maradona, che ha segnato un solo gol in più rispetto a lui. E chissà che non possa raggiungerlo già mercoledì, nella sfida più attesa, allo Stadium contro la Juventus.