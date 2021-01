Inter, acquirenti cercasi per Eriksen. Il danese è stato offerto ai due colossi di Madrid

L'Inter cerca acquirenti per Christian Eriksen e l'edizione odierna di Marca evidenzia come il giocatore sia stato offerto al Real Madrid e all'Atlético. Tuttavia, si legge, la situazione finanziaria di entrambi i club non permette grosse operazioni. Il Real ha già detto "no" al trequartista dell'Inter l'anno passato, quando il giocatore stava entrando negli ultimi mesi di contratto col Tottenham. Nemmeno i colchoneros, anche per questioni tattiche, sembrano interessati al danese.