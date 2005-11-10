Juventus, scatto per Pellegrino: affare possibile con questa formula. Si chiude a 25 milioni?

La Juventus avanza spedita verso Mateo Pellegrino: individuata una formula precisa da proporre al Parma. Le cifre e le condizioni dell'affare

La Juventus prosegue con decisione la trattativa per assicurarsi Mateo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 in forza al Parma. Secondo le ultime fornite da Quotidiano Sportivo, il club bianconero punta a formalizzare l'operazione a prescindere dall'esito dei sondaggi condotti per gli altri profili offensivi monitorati per la prossima stagione.

Novità importanti

La formula individuata dalla Vecchia Signora per chiudere l'accordo con i Ducali e certificare l'arrivo del bomber è quella del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, destinato a scattare soltanto al raggiungimento di determinate condizioni sportive: l'intesa tra la dirigenza bianconera e quella dei crociati appare ormai vicina sulla base di una cifra complessiva attorno ai 25 milioni di euro.

Piccolo sconto

Nell'eventualità in cui il Parma accettasse questa valutazione economica, rappresenterebbe comunque un punto d'incontro al ribasso rispetto ai 30 milioni inizialmente pretesi dai Ducali. Sebbene restino da definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, tra le parti filtra un diffuso ottimismo riguardo al buon esito dell'affare. Così Luciano Spalletti avrebbe subito un nuovo attaccante pronto per l'uso, mentre Ekhator si riprende dall'infortunio e si spera per Kolo Muani.