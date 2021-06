Inter al raduno di luglio senza sponsor ufficiale? Zhang non fa sconti, la richiesta è di 25 milioni

Quello dello sponsor di maglia è uno dei tanti temi caldi di casa Inter. A fine giugno - ricorda La Gazzetta dello Sport - scadrà il contratto con Pirelli come main sponsor (resterà solo come partner commerciale), ma non è stato ancora trovato un successore che soddisfi la richiesta di 25 milioni della famiglia Zhang. Dopo il ramo tecnologico, in pole adesso sembra prevalere la pista che porta al settore finanziario e delle criptovalute. Possibile che quindi all’8 luglio l’Inter si presenti al raduno senza sponsor ufficiale, scelta forte, ma che dimostra la volontà della dirigenza di non scendere a compromessi.