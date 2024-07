Ufficiale Inter, Aleksandar Stankovic va a farsi le ossa in Svizzera. Ha firmato col Lucerna

Si muove il mercato in uscita per l'Inter, che ha annunciato tramite il proprio sito l'addio di Aleksandar Stankovic in direzione Lucerna: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aleksandar Stanković al Fussball Club Luzern: il centrocampista classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

I dettagli dell'affare:

Come si evince dal comunicato l'affare si è concluso in prestito più opzione di acquisto. 1 milione e mezzo la cifra che il Lucerna dovrà pagare per il riscatto, mentre il controriscatto è fissato 1.7 milioni, più una percentuale sulla eventuale rivendita.