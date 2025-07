TMW Inter, entra nel vivo la cessione di Stankovic: incontro con la dirigenza del Bruges

Entra nel vivo la trattativa per la cessione di Aleksandar Stankovic dall’Inter al Club Brugge. Pochi minuti fa Devy Rigaux e Bob Madou, rispettivamente direttore sportivo e direttore generale della società belga, sono entrati nella sede del club nerazzurro in viale della Liberazione.

I dettagli. Il figlio di Dejan, centrocampista classe 2005 di rientro dal prestito al Lucerna, è destinato a lasciare nuovamente l’Inter. L’affare è già ben incardinato, sulla base di 10 milioni di euro con diritto di riacquisto in favore dei nerazzurri.

Assist al Milan? La trattativa potrebbe essere cruciale anche sulla sponda rossonera dei Navigli. Stankovic potrebbe infatti essere il sostituto in Belgio di Ardon Jashari, centrocampista svizzero da tempo nel mirino del Milan. Che in mattinata ha, viceversa, registrato tutta la freddezza dell’ad della società di Bruges: “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi. Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà. Capiamo che Ardon possa essere deluso, ma sa bene cosa ci aspettiamo da lui”. Dal Milan, dopo l’ultima offerta da 35 milioni più bonus per il giocatore, non ci saranno ulteriori rilanci.