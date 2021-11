Inter, anche De Vrij lascia la nazionale in anticipo: accertamenti a Milano per l'olandese

Come Edin Dzeko, anche Stefan De Vrij lascia in anticipo la propria nazionale. Il difensore olandese, uscito ieri nei minuti finali della gara contro il Montenegro toccandosi la coscia destra, rientrerà oggi a Milano. De Vrij svolgerà in serata gli esami strumentali per accertare la natura dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Il timore, in casa Inter, è quello di uno stiramento che lo metterebbe realisticamente fuori gioco sino a fine 2021.