Inter, Asllani sull'errore contro il Barça: "Un'occasione storica, ma contava passare il turno"

Kristjan Asllani, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dei Kombetare, ha parlato anche del clamoroso errore sotto porta contro il Barcellona, che ai nerazzurri è costato un successo incredibile. Per fortuna poi la qualificazione è arrivata senza affanni: "Normale che mi torni in mente, ma i miei compagni di squadra mi sono sempre stati molto vicini. Ho avuto un'occasione storica, ma alla fine abbiamo superato il turno di Champions League. Sono un giocatore giovane, ho davanti gente come Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu dai quali posso imparare. Sono contento dei minuti giocati sin qui, non è mica facile".