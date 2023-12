Inter, Barella: "C'è bisogno di tutti, Arnautovic si è sempre fatto trovare pronto"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta per 2-0 contro il Lecce: "In questo momento c'è bisogno di tutti, Arnautovic si è sempre fatto trovare pronto e devo fargli i complimenti per la palla che mi ha servito. Abbiamo il nostro ruolino di marcia, cerchiamo di fare del nostro meglio per tenere lontano le inseguitrici: il campionato è difficile, ma abbiamo voglia di far bene e cercheremo di dare una gioia ai nostri tifosi", ha commentato l'autore del secondo gol nerazzurro.

Quest'anno avete trovato una maturità diversa? Siete più continui?

"Si dice che dalle sconfitte si impari più che dalle vittorie. La finale di Champions League contro il Manchester City ci ha insegnato tanto: sono stati cambiati anche diversi giocatori, ma tutti quelli che sono arrivati ci hanno dato nuove energie. Cercheremo di fare il meglio possibile".

Come ti senti? E' tornato il miglior Barella?

"C'è stato un periodo in cui mi sono fatto condizionare da cose che avrei dovuto lasciare da parte. Ho ripulito la testa grazie ai compagni sia dell'Inter che della Nazionale: ho ritrovato la forma".

Un anno fa avevi parlato di seconda stella. Confermi di voler arrivare allo scudetto?

"Abbiamo iniziato un ciclo vincente, mi sono abituato bene e voglio continuare così".