Inter, Barella è il più utilizzato da Conte: a fine anno verrà premiato con rinnovo e adeguamento

Con 2989 minuti disputati dall'inizio della stagione suddivisi in 37 presenze di cui 33 da titolare, Nicolò Barella è il giocatore di movimento più utilizzato da Conte nella sua Inter. Il centrocampista è sempre più al centro del progetto nerazzurro e ogni settimana che passa viene sempre più considerato tra i migliori interpreti del ruolo anche a livello europeo. Per questo, a fine stagione il suo contratto verrà rinnovato con un meritato adeguamento dell'attuale ingaggio. Anche per allontanare gli sguardi interessati di chi in Europa è sempre alla ricerca di potenziali campioni come Barella. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.