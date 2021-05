Inter, Bastoni è uno dei big che può partire: sarebbe più semplice da sostituire

Tra i big che l'Inter potrebbe salutare in vista della prossima estate e per far tornare i conti, ci potrebbe essere Alessandro Bastoni. Non sarebbe una perdita indolore per Conte, ma sicuramente più digeribile rispetto agli intoccabili come Lukaku, Barella e Lautaro. Il rinnovo è congelato, non c'è intesa sul prolungamento a 4 milioni a stagione e per questo il difensore potrebbe salutare, anche perché considerato più sostituibile rispetto ad altri protagonisti dello scudetto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.