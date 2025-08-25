Inter, Bastoni: "In estate ho sentito dire di tutto su di noi. Siamo tutt'altro che finiti"
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la convincente vittoria per 5-0 con il Torino nella prima giornata di Serie A:
"La preparazione estiva è stata molto intensa, abbiamo lavorato duramente con l’obiettivo di partire subito forte. Io cerco sempre di portare la mia leadership in campo.
Quest’estate ho sentito dire di tutto su di noi, che fossimo a fine ciclo. Ma io vedo una squadra che è arrivata seconda in campionato e in finale di Champions: siamo tutt’altro che finiti.
Il mister mi ha parlato molto, soprattutto sul dosarmi meglio: tendo spesso a spingermi troppo in avanti. È stato molto bravo a farmelo capire e spero di continuare a migliorare anche sotto questo aspetto".
