Inter, buone notizie per Inzaghi: Thuram, Acerbi e Frattesi recuperano

Confermate le buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. Nell'allenamento di questa mattina alla Pinetina, a due giorni dalla gara contro il Genoa, sono infatti rientrati in gruppo, come da previsioni, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Francesco Acerbi e Davide Frattesi lo faranno al cento per cento domani, salvo sorprese. Tutti e tre saranno quindi a disposizione per la sfida di lunedì sera al Meazza, anche se verosimilmente partiranno dalla panchina.

Calhanoglu punta il Bologna. Più lungo, essendo stato l'ultimo a fermarsi al netto del brevissimo stop di Frattesi, il percorso di recupero di Hakan Calhanoglu, sul quale continua comunque a esserci grande ottimismo. Il regista turco, anche per evitare rischi, non forzerà in alcun modo e non dovrebbe essere a disposizione contro il Genoa, ma dovrebbe tornare abile e arruolabile per la gara successiva in casa del Bologna. Quella che diventerà sostanzialmente un test e un rodaggio per la successiva sfida di Champions League contro l'Atlético Madrid.

Le ultime sulla sfida al Genoa. Con Bastoni squalificato, in difesa scalerà Carlos Augusto. Pavard favorito su Bisseck con De Vrij, a destra dovrebbe tornare titolare Dumfries. Asllani confermato in cabina di regia tra Barella e Mkhitaryan, ballottaggio fra Arnautovic e Sanchez per affiancare Lautaro, che dovrebbe poi riposare nella partita del Dall'Ara, sempre nell'ottica di arrivare al meglio a Madrid.