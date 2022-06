Inter, c'è l'idea Loftus-Cheek. La pista può scaldarsi in caso di partenza anche di Gagliardini

vedi letture

Il centrocampo dell'Inter del prossimo anno perderà rispetto al recente passato sia Vidal che Vecino. Fra i possibili partenti, però, c'è pure Roberto Gagliardini e nel caso l'Inter dovrebbe intervenire per prendere un giocatore in grado di coprire le spalle e far rifiatare Nicolò Barella.

Per la Gazzetta dello Sport con l'addio dell'ex Atalanta i nerazzurri potrebbero provare ad affondare il colpo per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese di proprietà del Chelsea. E come nel caso di Lukaku, seppur con cifre e aspettative diverse, il problema potrebbe essere la formula visto che l'Inter chiederebbe ai Blues l'apertura al prestito.