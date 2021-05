Inter Campione. I 10 momenti chiave della straordinaria cavalcata nerazzurra

Uno Scudetto che, a detta di chiunque, l'Inter di Antonio Conte ha vinto con merito. Un percorso che negli ultimi mesi è stato lineare e convincente, mentre a inizio stagione non sono stati pochi i problemi a cui il tecnico nerazzurro ha dovuto far fronte. Di seguito ripercorriamo le 10 tappe fondamentali, i 10 momenti chiave, che hanno portato l'Inter sul tetto d'Italia dopo il regno (cit. Conte) della Juventus.

- 26 settembre 2020. La prima di campionato (seconda giornata), contro la Fiorentina. La squadra di Iachini è avanti a San Siro e l'Inter non sembra in grado di trovare le contromosse. Poi Conte attinge dalla panchina: i 5 cambi sono Sensi, Vidal, Hakimi, Nainggolan e Alexis Sanchez. E' lì che si capisce come la profondità della rosa nerazzurra possa fare la differenza. E infatti arriva una vittoria per 4-3 in extremis.

- 17 ottobre 2020. E' uno dei 2 ko stagionali dell'Inter, quello nel derby d'andata contro il Milan. La doppietta di Ibrahimovic tramortisce i nerazzurri, che da quel momento capiscono su chi dovranno fare la corsa se vogliono sognare davvero lo Scudetto.

- 28 novembre 2020. Sassuolo-Inter, 9^ giornata. Dopo gli esperimenti delle prime settimane, Conte passa (anzi, torna) definitivamente al 3-5-2 classico lasciando da parte la declinazione del 3-4-1-2. Contestualmente, viene abbassato un po' il baricentro e pure la linea del pressing, con notevoli benefici per la fase difensiva.

- 9 dicembre 2020. L'Inter viene eliminata dalla Champions e più in generale dell'Europa. A quel punto, gli uomini di Conte avevano una sola strada: vincere il campionato per far sì che la stagione non fosse considerata fallimentare. Il gruppo si è compattato e in Italia ha cambiato marcia.

- 13 dicembre 2020. Inter impegnata a Cagliari. E' uno dei momenti di svolta indicati dallo stesso Conte. L'Inter poteva vincere largamente quella partita, ma all'84' è ancora inchiodata sull'1-1. Poi la rete di D'Ambrosio che sblocca la gara e più in generale tutta l'Inter a livello mentale, dando continuità di risultati.

- 17 gennaio 2021. Vittoria nell'andata contro la Juventus. E' quello il primo, ideale, passaggio di consegne. Lì l'Inter capisce di potercela fare davvero, capisce di poter battere tutti dopo aver dominato e battuto i campioni in carica da 9 anni consecutivi.

- 14 febbraio 2021. Il mercato di gennaio è alle spalle. E Christian Eriksen è rimasto. A Conte, quindi, non resta che fare di necessità virtù: il danese viene prima provato come play puro al posto di Brozovic. Poi, dalla sfida contro la Lazio che vale la vetta, l'ex Tottenham entra stabilmente nella formazione titolare come interno sinistro al fianco di Brozovic. E' la svolta tattica della stagione.

- 21 febbraio 2021. Vittoria 3-0 nel derby di ritorno col Milan. Una prova di forza sotto tutti i punti di vista. Per molti, è questa la partita simbolo della cavalcata nerazzurra.

- 8 marzo 2021. La vittoria sull'Atalanta. Una partita complessa, vinta 1-0 grazie a Skriniar. E' il 7° successo consecutivo e probabilmente l'ultimo vero grande scoglio della seconda parte di campionato. Da lì sembra davvero tutto in discesa, per gli uomini di Conte.

- 1 maggio 2021. Il successo di Crotone. I gol Scudetto sono di due giocatori a suo modo simbolo, ovvero Eriksen e Hakimi. Certo, per la matematica è servito il pareggio del giorno seguente dell'Atalanta col Sassuolo. Ma negli almanacchi resterà la gara dello Scida quella che ha dato all'Inter gli ultimi 3 punti necessari al successo finale.