Inter Campione, il messaggio dell'ex Lucio: "Titolo meritato, costruito con una grande difesa"

Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, un grande ex come Lucio ha così commentato lo scudetto appena conquistato dall'Inter: "Vi ho seguito da lontano, ma è come se fossi lì. Un titolo meritato, costruito con una grande difesa. Che gioia vedere l'Inter nel posto in cui merita di stare!".