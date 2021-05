Inter Campione. Paganin: "E' stato bello vedere il percorso di crescita di Conte e dell'ambiente"

vedi letture

Massimo Paganin ha parlato a InterTV della vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri: "E' stato bello vedere il percorso di crescita della squadra e dell'intero ambiente. Lo staff ha fatto un lavoro egregio, non dimentichiamoci del finale intenso della scorsa stagione con sole due settimane di sosta. Ritrovare il giusto equilibrio non era semplice, Conte ha provato a cambiare tatticamente nelle prime settimane anche se poi è tornato al 3-5-2. Ha fatto un lavoro straordinario sui singoli, non ultimo su Eriksen e Hakimi. E poi ha lavorato su se stesso, anche grazie ad una dirigenza forte. E' un percorso lungo e questo risultato è il frutto del lavoro di tutti. Quando ho capito che sarebbe arrivato il successo? Già a inizio stagione avevo grande fiducia, perché la Juventus si è creata un problema in casa mettendo alla guida della squadra un allenatore senza esperienza. La Juve restava la favorita e stravolgere la situazione non era semplice".