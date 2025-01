Inter, Carlos Augusto: "La Supercoppa è il passato, già dimostrato che il gruppo è forte"

L'esterno dell’Inter Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Venezia.

Ci racconti gli ultimi giorni?

"Sappiamo che è una sconfitta brutta, ma la stagione è lunga. Abbiamo visto cosa abbiamo sbagliato, adesso è il passato e pensiamo al campionato. Abbiamo ancora tante partite".

Oggi è l'occasione per far vedere che la rosa è profonda?

"Dopo le sconfitte escono un po' le notizie, ma abbiamo già dimostrato che il gruppo è forte. Oggi partita importante come le altre, dobbiamo giocarla per vincerla".

Per te che partita è?

"Partita importante come le altre, voglio fare il massimo per aiutare l'Inter. Indipendentemente da chi gioca, l'importante è vincere".