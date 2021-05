Inter, con Oaktree basta problemi con gli stipendi anche in vista della prossima stagione

Oggi è il giorno della chiusura tra Suning e Oaktree per il finanziamento da 275 milioni di euro che, passando da Great Horizon, porterà nelle casse nerazzurre 200 milioni di liquidità immediata. Milioni che non serviranno per gli immediati bisogni, ma anche per quanto riguarda la prossima stagione. Significa che - secondo La Gazzetta dello Sport - l'Inter non andrà più incontro a problematiche come quelle vissute nel corso di questo campionato, che hanno portato allo slittamento di alcune mensilità di giocatori e staff.