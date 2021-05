Inter, Conte e i "suoi" ragazzi: "Hanno una professionalità indiscussa"

Dopo il 5-1 contro la Sampdoria nel primo match da Campioni d'Italia, l'Inter torna in campo al Meazza per ospitare la Roma nella gara infrasettimanale valida per la 36esima giornata di campionato. Antonio Conte, parlando ai microfoni di Inter TV, è tornato però ancora sulla gara contro i blucerchiati: "L’obiettivo è quello di cercare sempre il massimo in tutte partite, di essere concentrati per tutti i 90 minuti più il recupero. Penso che i ragazzi contro la Sampdoria abbiamo fatto molto bene infatti ho fatto loro i complimenti perché ho visto delle bellissime giocate, delle situazioni che abbiamo provato in allenamento e sono contento che nonostante numerosi cambi alla fine c’è stato questo risultato e un’ottima prestazione, va dato merito a questi ragazzi che hanno una professionalità indiscussa".

