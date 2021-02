Inter, Conte elogia il Genoa: "Squadra molto organizzata e con un'identità ben definita"

vedi letture

Nella giornata di ieri Antonio Conte non è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Genoa in programma oggi al Meazza. Per presentare il match sono state rese ai giornali alcune dichiarazioni del tecnico nerazzurro che, tra le altre cose, ha tessuto le lodi dei suoi avversari: "Il Genoa è una squadra molto ben organizzata e con un’identità molto ben definita. Ha trovato una quadratura migliore con Strootman e l’arretramento di Radovanovic".

